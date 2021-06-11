رصف طريق البحر القديم بطول 700م بمركز إسنا بالأقصر

أعلن إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا بمحافظة الأقصر، أنه جار أعمال رصف طريق البحر القديم والجارى العمل بطول 700م بداية من مركز شرطة إسنا حتى مسجد الشيخ هاشم مرورا ببنك مصر وبنك الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

كما كان تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصرالأعمال، الجارية في استكمال شبكات انحدار الصرف الصحي بالشوارع التي تخدم منطقة شارع السعودية وشارع الكويت، والتي تم تنفيذ منها 150م من اطوال الشبكات.

وشدد «نصير» على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة في الموعد المحدد لخدمة المواطنين واستعدادا لتوصيل المنازل.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال رصف طريق جسر السيالة، والجاري عمل به بداية من موقف القرية، حتى مسجد المدينة المنورة بطول 1.400م مروراً بمحطة الصرف رقم 6 وذلك في إطار الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية بمدينة إسنا لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين.