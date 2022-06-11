مدبولي يتفقد مشروعي مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الحصص بالدقهلية

مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: الانتهاء من المشروعين بنسبة 100%.. ورئيس الوزراء يؤكد ضرورة تقديم الخدمة بصورة احترافية تليق بالمواطن

خلال زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، لتفقد المشروعات بقرية "الحصص" التابعة لمركز شربين، الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وكذا مجمع الخدمات الزراعية بالقرية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول المشروع، حيث أشار إلى الانتهاء من 100% من المشروع، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار ويقع على مساحة 468 م2.

ويضم مجمع الخدمات الحكومية مكاتب لكل من: المركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ووزارة التموين، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة البريد المصري.

وتجول رئيس الوزراء بالمبنى، وحرص على الحديث إلى الموظفين للتعرف على الآلية التي يحصل بها المواطنون على الخدمة، مؤكدا ضرورة تقديم الخدمات بصورة احترافية تليق بالمواطنين.

من جهته، أشار اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، إلى البدء في تنفيذ 8 مجمعات حكومية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بمتوسط تنفيذ 98.5%، حيث تم تسليم 7 مجمعات.

كما تفقد رئيس الوزراء مجمع الخدمات الزراعية، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي تم الانتهاء منه، بنسبة تنفيذ 100%، ويضم وحدة الطب البيطري، والجمعية الزراعية، ومركز الإرشاد الزراعي.

وفي هذا السياق، قال اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، إنه تم البدء في إنشاء 8 مجمعات زراعية في مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، وتم تسليم 3 مجمعات.