اليونان تسجل 4493 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

سجلت اليونان 4493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و492 ألفا و268، والوفيات إلى 29 ألفا و997.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.