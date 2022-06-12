سفير لوهانسك لدى موسكو: المدنيون بدأوا مغادرة مصنع أزوت في سيفيرودونتسك

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أعلن سفير جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، لدى روسيا روديون ميروشنيك أن المدنيين بدأوا مغادرة مصنع أزوت في سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أرتي عربية) الروسية.

وكتب ميروشنيك في منشور على قناته عبر "تيليجرام": "بدأ المدنيون بمغادرة مصنع آزوت عبر الحاجز الثاني لجمعية آزوت الكيميائية الذي لا يخضع لسيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار ميروشنيك إلى أنه يتم استقبالهم ونقلهم إلى مكان آمن.

ولفت إلى أن "عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتبقية تتمركز في عدد من الأبنية بمنطقة البوابة الأولى، وتندلع اشتباكات معها من حين لآخر".

وأكد أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية لا تزال تحتجز مئات المدنيين كرهائن، ومع تضييق البقعة التي تتم محاصرتهم بها سيتمكن المدنيون من المغادرة.