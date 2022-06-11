قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام للتوسع في زراعة القمح، لافتًا إلى تحديد سعر تحفيزي قبل بداية الموسم، وتخصيص حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد الأقماح.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا؛ لتوفير السماد وتقديم العون للفلاحين والمزارعين، قائلًا إن الموسم الحالي للقمح ناجح، إضافة إلى أن الأرقام تسير بشكل إيجابي.

ولفت إلى أن الموسم الحالي استثنائي وفقًا للكميات الموردة للصوامع التموينية، مشيرًا إلى عقد زيارات ميدانية مكثفة للتواصل مع الفلاحين، والتنسيق مع مديري المديريات والمحافظات، لتشجيع الفلاحين على توريد الأقماح، وشرح المنظومة بالكامل.

وأوضح متحدث الزراعة أن موسم التوريد لم ينتهِ بعد بل ممتد حتى شهر أغسطس المقبل، متابعًا: «هذا الموسم استثنائي، وما وصلنا له الآن من أرقام مبشر، والتوريدات والمتابعات مستمرة، حتى نحقق أفضل من المستهدفات».