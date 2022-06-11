الأمن يكشف حقيقة مزاعم الإخوان حول مشاجرة مسلحة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن الزعم بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين تجار مخدرات بأسيوط.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها؛ لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً الادعاء بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بين تجار مواد مخدرة.

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاء المشار إليه، وأنه بتاريخ 8 يونيو الجاري، نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصان)، وطرف ثان (4 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط؛ وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات مالية حول شراء مواد بناء، تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.