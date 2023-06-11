رحل الكاتب حمدي أبوجليل، عن عالمنا، حيث أعلنت ابنته هالة عن رحيله المفاجئ.

وحمدي أبو جليّل، روائي وكاتب قصص قصيرة، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر له عدة مؤلفات من بينها: "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" الصادران عن دار الشروق، و"طي الخيام"، و"الايام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وانهيار الصاد شين".