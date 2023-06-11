يُقيم النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية بسينما الهناجر، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ندوة فيلم "شيلني وأشلك"، يديرها الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، احتفالًا بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد عوض، الملقب بفيلسوف الكوميديا، وذلك غدا الاثنين في السابعة مساءً، بحضور مخرج الفيلم المخرج علي بدرخان، والمخرج السينمائي عادل عوض نجل الفنان محمد عوض، والفنانة جميلة عوض حفيدة الراحل محمد عوض، وأحمد محمد رضا نجل الفنان الراحل محمد رضا وهو بطل من أبطال الفيلم.



الفيلم يُعرض ضمن عروض النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو بإشراف المخرج السينمائي أشرف فايق المشرف العام علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، ويعرض الفيلم أيضا بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب، ويدير ندوة ما بعد الفيلم بمركز الحرية الإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.



فيلم " شيلني وأشيلك" من إخراج علي بدرخان، سيناريو وحوار صلاح جاهين، وشارك في السيناريو فيصل ندا، والفيلم بطولة محمد عوض ، محمد رضا ، نسرين، أبو بكر عزت، خيرية أحمد ، نبيلة السيد، والفيلم يتناول حياة علاء الذي يعيش ويكبر في إحدى الغابات في أفريقيا، وقبل وفاة والده، يوصي الوالد حاكم الدولة الأفريقية التي يعيش بها هو وابنه بضرورة عودة علاء إلى مصر، وبعد عودته يجد علاء صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد الذي يجد نفسه فيه، حتى يجد فتاة تقوم بتعليمه القراءة والكتابة، وتنشأ بينه وبينها قصة حب.