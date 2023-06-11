أوكرانيا: روسيا فجّرت سد كاخوفكا لمنع تقدم قواتنا نحو خيرسون

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الأحد، إن القوات الروسية نسفت سد كاخوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضافت ماليار عبر تطبيق "تليجرام": أن التفجير، الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت، وفقا لوكالة رويترز.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به.

ويخضع الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

في المقابل، اتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين في أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد.

وكانت القوات البرية الأوكرانية قد قالت، اليوم الأحد، إن جنودا من أحد الألوية حرروا قرية بلاهوداتني في منطقة دونيتسك. وفيما لم تذكر تفاصيل، أظهر مقطع فيديو نشرته عدة جنود أوكرانيين يرفعون علم بلادهم من نافذة مبنى متضرر بشدة.