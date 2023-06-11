ضبط صاحب شركة مفروشات هاربا من حكم قضائي

ضبطت الأجهزة الأمنية صاحب شركة لتجارة المفروشات هارب من حكم قضائي أثناء اختبائه في الإسكندرية.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن التماس صاحب الحساب تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد شخص - مُقيم بمحافظة القاهرة.
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مالك شركة لتجارة المفروشات – مقيم بالشرقية) صادر ضده حكم فى إحدى القضايا، وتم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.