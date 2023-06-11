توج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز على نظيره إنتر ميلان بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت، على ملعب أتاتورك.

وسيطر الحذر الدفاعي على الفريقين في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتلقى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جواريدولا أول ضربات النهائي بإصابة كيفين دي بروين، لاعب خط الوسط، وصانع الألعاب، ليشارك بدلًا منه فودين.

أما بداية الشوط الثاني كانت مختلفة من جانب مانشستر سيتي، الذي خاض اللقاء بحثًا عن الفوز وتسجيل الهدف الأول، لكن الفريق الإيطالي لم ييأس ففي الدقيقة 58 استغل لاوتارو مارتينيز خطأ من مدافعي مانشستر سيتي واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس إيديرسون بجسده.

وبعدها بعشر دقائق وتحديدًا عند الدقيقة 68 سجل رودري هيرنانديز الهدف الأول لمانشستر سيتي، بعد أن استلم الكرة من بيرناردو سيلفا الذي استلم الكرة خلف المدافعين جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ليتابعها رودري هيرنانديز المندفع من الخلف بتسديدة قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

رد فعل الطليان لم يتأخر كثيرًا ففي الدقيقة الـ70 أرسل دينزل دومفريز تمريرة برأسيه لداخل منطقة الجزاء تابعها ديماركو برأسية من أمام المرمى ولكن ارتدت من العارضة ثم تابعها بتسديدة ثانية ولكن ارتدت من جسد لوكاكو وهي في طريقها للمرمى.

ومن ثم توغل فيليب فودين بالكرة في الدقيقة 77 لداخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس ولكن تصدى لها أندرى أونانا وأمسك بالكرة على مرتين.

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة ففي الدقيقة 88 أرسل بروزوفيتش تمريرة طولية من جهة اليمين وصلت لجوسينس على الجانب الأيسر الذي مررها برأسية تابعها لوكاكو براسية قوية من أمام المرمى ولكن تصدى لها الحارس إيديرسون ثم شتتها الدفاع.

لتنتهي بعد ذلك المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، ويتوج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه ويدخل التاريخ.

أرقام النهائي

مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا حقيق اللقب الأول في تاريخ النادي، وعوض بذلك خسارة نهائي النسخة قبل الماضية عام 2021 أمام مواطنه تشيلسي بهدف نظيف.

ألقاب السيتي في الموسم الحالي كانت تؤهله لأن يكون الأوفر حظًا بحمل اللقب القاري الأول في تاريخه، حيث نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ النادي، كما توج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي على حساب غريمه مانشستر يونايتد بالفوز بنتيجة (1/2)، وأخيرا فاز بذات الأذنين ليحقق الثلاثية التاريخية، ليعادل إنجاز مواطنه مانشستر يونايتد عندما حققها في عام 1999، كما أصبح جوارديولا أول مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية مرتين بعد أن كان حققها في عام 2009 مع برشلونة الإسباني.

وكان السيتي قد تأهل لنهائي الأبطال بعد أن تصدر مجموعته كعادته بسهولة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة، ثم أطاح بفريق لايبزيج الألماني في دور الستة عشر، ونجح في تخطي العملاق البافاري بايرن ميونيخ في ربع نهائي البطولة، ثم أطاح بحامل اللقب ريال مدريد في الدور نصف النهائي.

في المقابل خسر إنتر فرصة استعادة أمجاده الأوروبية وتحقيق اللقب الرابع في تاريخه، حيث توج بلقب دوري الأبطال عام 1964 على حساب ريال مدريد، و1965 ضد بنفيكا، و2010 أمام بايرن ميونخ، بينما كان وصيفا لدوري الأبطال "مرتين"، ووصيفا لكأس الاتحاد الأوروبي "مرتين"، وكذلك وصيفا للسوبر الأوروبي مرة واحدة، وفاز "النيراتزوري" بكأس العالم للأندية مرة واحدة في عام 2010.