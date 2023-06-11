أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى بميناء نويبع؛ تزامنًا مع بدء انطلاق موسم الحج البري اعتبارًا من غدًا الإثنين.



وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن يشهد ميناء نويبع غدًا مغادرة أول أفواج الحج البري، لافتًا إلى أن ميناء نويبع سيشهد مغادرة 9 أفواج خلال الفترة من 12 يونيه وحتى 20 يونيه الجاري، بإجمالي 4 آلاف حاج، و105 باصات، عبر رحلات مكوكية للعبارتين آيلة التي تصل حمولتها إلى 900 راكب و22 باصا، والعبارة سينا بحمولة 600 راكب و13 باصا.



وأكد البيان، أنه جرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء، وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات لتذليل أي عقبات تواجه سير الأتوبيسات خلال مرورها بالكمائن متوجه إلى قرية الحجاج، وتفويج الأتوبيسات إلى ميناء نويبع طبقًا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.



وجرى رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء، وتوفير أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، وتواجد سيارتي إسعاف مجهزة داخل الميناء، سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة، أو المشتبه فيها إلى المستشفى، مع تواجد 5 أطباء بصفة دائمة خلال رحلات الذهاب والعودة، وانتداب طاقم طبي بقرية الحجاج، وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك، وتوفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات وكبار السن.



وكلف شركات السياحة، والتوكيل الملاحي، بتواجد سائقين لكل باص، على أن تكون رخصة السائق والباص سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية، والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري، وتصريح السفر ساري لأكثر من 30 يوما، والالتزام بمواعيد الصفر والعودة، وإحضار استمارة 126 جمارك خاصة بكل باص قبل الوصول إلى الميناء، وإلزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج، وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة؛ لتسهيل سرعة الإجراءات.



وعلى جانب آخر، أكد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف، وتشغيل العبارات، وضرورة تواجد ممثل عن كل شركة سياحة تابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل، وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات والصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة نظرًا لأحداث كورونا.



وطالب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بضرورة الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات، وتبخير العبارات قبل المغادرة، وإنهاء إجراءات التفتيش البحري؛ للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر اشتراطات التأمين والسلامة البحرية ، وتجهيز صالات السفر والوصول من خلال النظافة، والتأكد من فعالية التكييفات، والشاشات الكاميرات، وتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج، مع توفير الخدمات من كهرباء، مياه وغيرها، وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.