أكد الفنان الكبير سامح الصريطي، أن الفنانين تعرضوا للإهانة في عهد الإخوان، مستشهدًا بالتطاول على الفنانين عادل إمام وإلهام شاهين.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن جميع الفنانين كان يقفون خلف عادل إمام، وإلهام شاهين، حتى حصلوا على حقوقهم بالقضاء.

ولفت إلى عقد لقاءات ووقفات احتجاجية على الأمر داخل نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أن الفنانين لم يستسلموا، رغم الاعتداءات والتهديدات من جماعة الإخوان.

وأضاف أنه أدرك أن نظام الإخوان إلى زوال منذ إصدار الإعلان الدستوري، مؤكدًا: «كنا نثق في القوات المسلحة وأنها لن تترك المصريين في مواجهة الإخوان».

واستطرد: «قلنا مش هنسكت، ومش دي مصر ولم تقم ثورة حتي نحكم بهذه الديكتاتورية، منذ اللحظة الأولي أن هناك إيمان خاص بالزوال، ولم يكن هناك تنظيم وطني يقابل تنظيم الإخوان سوى القوات المسلحة وباعتبارها تنظيما وطنيا تعبر عن الشعب وتحميه، فكان هناك ثقة أن هذه المؤسسة لم تترك الشعب».