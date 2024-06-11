آبل تطلق نظارات الكمبيوتر فيجن برو في السوق الألمانية

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، يوم الاثنين في مؤتمر آبل العالمي للمطورين أن شركة آبل ستبدأ قريبا ببيع نظارات الكمبيوتر "فيجن برو" في ألمانيا، مع خطة الإطلاق في السوق المقررة في 12 يوليو.

ويبدأ سعر الشراء من ثلاثة آلاف و999 يورو (أربعة آلاف و303 دولار).

ومع نظارات "فيجن برو"، يمكن للمستخدمين الانغماس في العوالم الرقمية. وبالإضافة إلى الواقع الافتراضي، تم تصميم نظارة آبل لدمج المحتوى الرقمي مع البيئة الحقيقية.

وتهدف آبل إلى تأسيس الجهاز للاستخدام مع حواسيبها "ماك"، وتظهر شاشات كبيرة في النظارات أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح الحقيقية المرئية.

وفي مؤتمر آبل العالمي للمطورين، أعلنت آبل أيضا عن إصدار محسن لنظام التشغيل لنظارات "فيجن برو".

وتم إطلاق "فيجن برو" في السوق الأمريكية في فبراير بسعر يبدأ من 3500 دولار قبل الضرائب. وأكبر منافس في السوق هو مجموعة فيسبوك ميتا، التي تبيع نظارات الواقع الافتراضي "كويست 3" بسعر يبدأ من 550 يورو.