 شركة الأسلحة الألمانية راينميتال تفتح مركز إصلاح وإنتاج مركبات مدرعة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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شركة الأسلحة الألمانية راينميتال تفتح مركز إصلاح وإنتاج مركبات مدرعة في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 7:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 7:00 ص

قالت وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية يوم الاثنين إن شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال فتحت مركزا لإصلاح وإنتاج المركبات المدرعة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن المركز الخدمي، الذي يعتبر شراكة بين راينميتال وشركة شريكة أوكرانية، سيسهل إصلاح وصيانة المعدات الألمانية بسرعة في أوكرانيا.

وقال الوزير ألكسندر كاميشين في بيان: "إن إنشاء منشأة إنتاج مشتركة مع راينميتال ليس فقط خطوة نحو الانتصار في أوكرانيا، بل هو أيضا إنجاز هام في تطوير ترسانة العالم الحر".

وقدمت الشركة الألمانية لأوكرانيا الأسلحة للحرب ضد روسيا، التي بدأت في شباط/فبراير 2022. وتشمل منتجاتها مركبات القتال البرية "ماردر" ودبابات القتال "ليوبارد".

وسيتم توظيف متخصصين أوكرانيين في المنشأة، مع مراقبة فنية من قبل ممثلي الشركة الألمانية، وفقا للبيان الصحفي.

وأعلنت راينميتال العام الماضي أن المشروع المشترك سيكون نشطا في مجالات الخدمة والصيانة، بالإضافة إلى التجميع والإنتاج وتطوير المركبات العسكرية.

وبدعم من شركات الدفاع الغربية، تهدف أوكرانيا إلى أن تكون واحدة من أكبر منتجي الأسلحة في العالم في المستقبل.


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