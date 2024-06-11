الإسكان: رفع درجة الاستعداد لتوفير الخدمات للوافدين على العلمين الجديدة

وجه وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة برفع درجة الاستعداد قبل بدء موسم الصيف؛ لتوفير الخدمات المطلوبة للوافدين على المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجزار، مساء الاثنين، لمتابعة استعدادات المدينة لإقامة مناطق ترفيهية وأنشطة خلال موسم الصيف الحالي، وموقف تشغيل بعض المنشآت بالمدينة التراثية.

وقال وزير الإسكان، إن العلمين الجديدة هي باكورة المدن الجديدة في الساحل الشمالي الغربي، ولها دور في جذب الكثافات السكانية، مضيفًا: "وهي ليست مدينة مصيفية فقط، بل هي مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهي في المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور في منظومة العمران الساحلي".

وتابع: "ولولاها لما كانت مدينة رأس الحكمة؛ فهي بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يعد أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية".

وذكر وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة ستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها: أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحي اللاتيني، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح الوزير أن المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، تقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل: (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).