قال الجيش في مالاوي، الثلاثاء، إن الطائرة التي كانت تقل ساولوس كلاوس تشيليما، نائب الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا، ربما تكون قد تحطمت في إحدى الغابات، رغم عدم العثور عليها بعد.

وبحسب وكالة «رويترز»، ذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري، أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات، منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.

وأمس الاثنين، أعلنت الرئاسة في مالاوي في بيان، فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما وتسعة آخرين.

وأضاف بيان الرئاسة أن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع «اختفت عن الرادار»، بعدما غادرت عاصمة البلاد ليلونجوي، الاثنين، وفق ما أورد هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء أن «جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن».

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاماً) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي في تمام الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت جرينتش)، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وجاء في البيان أن الطائرة كانت من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في تمام الساعة 10:02 صباحاً.