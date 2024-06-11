وزير الرياضة يشهد انطلاق المشروع القومى لصقل مدربي المنتخبات الوطنية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق المشروع القومي لصقل وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والذي يقام بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة.

شملت فعاليات اليوم الأول من التدريب 4 جلسات مختلفة حاضر فيها عددًا من الأكاديميين والمدربين من جامعة مانشستر متروبوليتان بالمملكة المتحدة، الذين عملوا لفترة طويلة مع نادي مانشستر يونايتد، وذوي خبره طويلة في مجال تدريب كرة القدم والعمل مع اتحاد الكرة البريطاني، من بينهم الدكتور وارن جريجسون،وارن جريجسون، أستاذ الفسيولوجيا التطبيقية بمعهد الرياضة ومستشار البحث والابتكار، والذي تحدث عن علوم الرياضة في بيئة النخبة، وكذلك محاضرة عن تحليل الأداء حاضر فيها الدكتورة نعومي داتسون، محاضر أول في العلوم التطبيقية الرياضية وتحليل الأداء، ومحاضرتين عن القوة والتكييف حاضر فيهما جيمس بوردو، مدرب حالي ولاعب محترف سابق.

والتقي وزير الرياضة قبل انطلاق المشروع وبدء جلسات التدريب بمجموعة من الأجانب مديري المشروع وتبادل النقاش معهم حول المشروع.

وأشار صبحي إلى أن مجموعة العمل التدريبية بأنها تعمل مع العديد من المؤسسات الكروية الكبيرة مثل الاتحاد الأوربي لكرة القدم والعديد من كبري أندية العالم وبالأخص الأندية الاوربية والإنجليزية ومنها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال، بالإضافة لعمل البعض منهم مع الاتحاد الأوربي لكرة القدم.

وأضاف أن الهدف من إطلاق المشروع هو تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً و مهاريا، وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين، وأيضاً التركيز علي كافة التفاصيل والمواقف التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها، كما سيتم دراسة، منهجية التدريب، استراتيجيات التدريب والمفاهيم الأساسية للتدريب وأسس التدريب الفعال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن انطلاق المرحلة التطبيقية لهذا التدريب يعكس حرص الوزارة والجامعة وجميع الشركاء، على نجاح هذا المشروع لتحقيق الاستفادة القصوى منه، حيث سيستفيد المشاركون من خبرات الأكاديميين الأجانب المتميزين في هذا المجال، ولاسيما في ظل الربط بين الجانب الأكاديمي والرياضي معًا لضمان التطوير الفعلي لمهارات المدربين لسد الاحتياجات الحالية بل والمستقبلية أيضًا، وذلك وفقًا لاستراتيجية تدريبية طويلة الأجل تستمر لمدة عام.