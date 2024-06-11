الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ثالث مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين

حقق فريق السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 80-78، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة الثالثة من سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين، والتي تلعب بنظام «Best of 5» .

و‎أقيمت المباراة على صالة ستاد القاهرة، وشهدت ندية وإثارة كبيرة من جانب الفريقين، حيث تفوق الأهلي في معظم فترات المباراة قبل أن يعود الاتحاد في الربع الأخير من المواجهة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 80-78.

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 28-13، وواصل تفوقه في الفترة الثانية 43-38، وفي الفترة الثالثة استمر تقدم الأهلي بنتيجة 63-55، وفي الربع الأخير قلب الاتحاد تأخره لفوز بنتيجة 80-78.

وبهذا الفوز أصبح الاتحاد السكندري متفوقًا في نتيجة المباريات 2-1، ويحتاج للفوز بمباراة من المواجهتين المتبقيتين لحسم تتويجه بلقب دوري سوبر المحترفين لكرة السلة.

وكان فريق الاتحاد حقق الفوز في المباراة الأولى على الأهلي بنتيجة 71-69، فيما حقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79، ثم فاز الاتحاد مرة أخرى اليوم في المواجهة الثالثة 80-78.