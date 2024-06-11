 فيديو.. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة تبدأ الخميس وتستمر لـ72 ساعة - بوابة الشروق
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فيديو.. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة تبدأ الخميس وتستمر لـ72 ساعة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 10:25 ص

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لموجة حارة إلى شديدة الحرارة تستمر لمدة أسبوع على الأقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن الحرارة ترتفع اليوم، بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين مقارنة بأمس، قائلًا إن العظمى المتوقعة على القاهرة ْ38، وتصل إلى 42 على محافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لافتًا إلى أن الطقس معتدل ليلًا على كل أنحاء الجمهورية، باستثناء جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر أن ذروة الموجة شديدة الحرارة تستمر لمدة 72 يومًا ما بين الخميس إلى السبت، قائلًا إن العظمى على القاهرة تصل إلى 43 درجة يوم السبت، بينما تصل إلى 48 درجة على جنوب الصعيد.

وأكد أن استمرار الموجة لمدة 3 أيام فترة كبيرة، مرجعًا الاستمرارية وتلاحم الموجات غير المعتاد في هذا الوقت من العام، إلى تأثير التغيرات المناخية التي بدأت تضرب العديد من دول العالم.

ونصح المواطنين بتوخي الحذر التام خلال فترة الموجة شديدة الحرارة، خاصة المزارعين في محافظات الصعيد، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات تحت أشعة الشمس، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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