اتفاق مبدئي بين واشنطن وبكين على إطار لتنفيذ تفاهمات التجارة رغم تصاعد التوترات

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية أن الولايات المتحدة والصين توصلتا من حيث المبدأ إلى إطار عمل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي لحل النزاعات التجارية بين البلدين.

ويأتي هذا الإعلان عقب اختتام محادثات استمرت يومين في لندن يوم الثلاثاء.

وكان الاتفاق السابق قد تعرض لهزات بسبب سلسلة من الخلافات التي نشبت في الأسابيع التالية، مما استدعى إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات.

ةقال لي تشينج جانج، نائب وزير التجارة ممثل الصين في الشؤون التجارية الدولية، إن الجانبين اتفقا مبدئيا على إطار لتنفيذ التفاهم الذي تم بين زعيمي البلدين وفي محادثات جنيف خلال مايو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا).

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية، بما في ذلك الخطط المتعلقة بجولة محادثات جديدة محتملة.