أعرب الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائف، عن ارتياحه لتنامي محفظة المشروعات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تجاوزت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان 5ر5 مليار يورو، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون وحدد الأولويات الرئيسية للتعاون مع البنك.

وذكرت وكالة الأنباء الأوزبكية، أن ذلك جاء خلال مباحثات الرئيس الأوزبكي مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسيته أوديل باسو، حول سبل توسيع التعاون الاستراتيجي لأوزبكستان مع هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس المستثمرين الأجانب.

وقال ميرضيائف، إن خطط العام الحالي تتضمن جذب 1.1 مليار يورو إضافية وسيتم تخصيص جزء كبير منها لدعم القطاع الخاص، مضيفا أن مبادرات التعاون تشمل التحديث التكنولوجي لشبكة إمدادات المياه، وتطوير برنامج تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير سوق الرهن العقاري، وتوسيع البنية التحتية للمناطق الاقتصادية الحرة، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال النسائية. عناوين







