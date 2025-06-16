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كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن أحدث طائراته المسيرة الانتحارية، والتي يطلق عليها اسم «شاهد 107».

ونشرت وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يظهر الآثار المدمرة للطائرة المسيرة في عدد من المدن الإسرائيلية.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن الطائرة تعمل بمحرك مكبسي، ويتجاوز مداها 1500 كيلو متر.

وقالت إن «الطائرة تتمتع بقدرة عالية على اختراق دفاعات إسرائيل، وإذا استُخدمت بأعداد كبيرة، فستكون قادرة على توجيه ضربة قاصمة لقدراتها الدفاعية».

واستخدم حزب الله تلك الطائرة العام الماضي، في استهداف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في قيساريا.

وكشف تحقيق للجيش الإسرائيلي وقتها، أن «الطائرة المسيرة يصعب رصدها واعتراضها؛ بسبب ارتفاعها وطيرانها».

وتتميز هذه الطائرات بأنها صامتة، ولا يمكن سماع صوت لها من الأرض، إضافة إلى قدرتها على حمل ذخائر متفجرة تزن 10 كيلوجرامات.

كما تتميز المسيرة بقدرتها العالية على تغيير ارتفاعها واتجاهها في أحيان متواترة، ما يجعل إمكانية كشفها وتعقبها أمرا صعبا.