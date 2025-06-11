بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة كبار ضباط شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، رفقة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، عقب تأمين الحماية الأمنية الكاملة لهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وبحسب ما نشرته وكالة «سند»، قالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من جهة «باب المغاربة»، على شكل مجموعات وتجولوا فيها، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، وتلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم.

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في الجزء الشرقي من «الأقصى»؛ قبل أن يخرجوا من «باب السلسلة».

وذكرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، أن المتطرف إيتمار بن غفير، شارك باقتحام المسجد الأقصى برفقة كبار ضباط شرطة الاحتلال.

ولفت مواطنون مقدسيون النظر إلى أن قرابة 100 عنصر من شرطة الاحتلال ينتشرون في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وشددت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت العشرات من الفلسطينيين من دخول المسجد أو الصلاة فيه، بالتزامن مع عرقلة وصول آخرين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية.