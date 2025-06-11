إصابة ممرض أردني في المستشفى الميداني جنوب غزة بشظية وحالته متوسطة

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن أحد الممرضين العاملين في المستشفى الأردني الميداني جنوب غزة، قد تعرض صباح الأربعاء أثناء وجوده داخل المستشفى، لإصابة باليد والفخذ الأيسر بشظية سقطت في محيط المستشفى الميداني.

وأوضح المصدر أنه جرى الكشف على الممرض من قبل الأطباء المختصين، حيث تبين حدوث جرح قطعي في اليد اليسرى والفخذ الأيمن وتم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، مشيرًا إلى أن حالته العامة متوسطة، وسيتم إجلاؤه مساء اليوم إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية؛ تمهيداً لاستكمال علاجه.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 4701 وإصابة 14879 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.