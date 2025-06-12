أشاد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، بتتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي، معتبرًا أن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا بعد أن قلب الطاولة على بيراميدز الذي كان قريبًا من حسم اللقب في مراحل عديدة من الموسم.

وقال رمضان السيد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد:" الأهلي أثبت شخصيته القوية في الأمتار الأخيرة، ونجح في استغلال تعثرات المنافسين ليعود ويحسم اللقب عن جدارة."

وفي سياق آخر، ثمّن السيد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أنه إنجاز مهم في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي، مضيفًا:" الزمالك كان يعيش حالة من عدم الاستقرار الإداري، وكان مجلس الإدارة مهددًا بالرحيل، والفوز بالكأس منح الجماهير بعض الأمل."

كما أثنى على أداء فريق البنك الأهلي تحت قيادة طارق مصطفى، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا قويًا، مشيرًا إلى أن الموسم الكروي المنقضي يُعد من أقوى المواسم في السنوات الأخيرة من حيث الأداء والمنافسة.

وحول الوضع الفني للزمالك، شدد رمضان السيد على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في قائمة الفريق خلال الميركاتو الصيفي، قائلاً:" عدد من اللاعبين الحاليين لا يليقون بارتداء القميص الأبيض، والزمالك بحاجة لدماء جديدة قادرة على تحقيق البطولات."

وعن صفقة انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي، قال رمضان السيد:" زيزو صفقة مهمة للغاية، وهو من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يمتلك ثباتًا فنيًا وبدنيًا نادرًا".