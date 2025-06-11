سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر تايوان مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأكدت هيئة المسح، رصد الزلزال على بعد نحو 71 كيلومترا (44.1 ميلا) جنوب مدينة هوالين، على عمق 31.1 كيلومترا (19.3 ميلا).

وتعتبر هوالين، مدينة قليلة السكان نسبيا بالمقارنة مع الجانب الغربي المزدحم من الجزيرة، الذي يبلغ تعداد سكانه 23 مليون نسمة، والذي يتعرض للزلازل بشكل متكرر.

ووقع الزلزال، بعد ثوان من انطلاق صافرات الإنذار على الهواتف المحمولة في تمام الساعة 0701 مساء.

واهتزت المباني في العاصمة تايبيه لنحو دقيقة، دون أن ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار جسيمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المركزية، في تايوان، إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجات.

وتعد هذه الاختلافات شائعة بسبب اختلاف حساسية أجهزة الكشف ومواقعها.