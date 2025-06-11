انخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا بنسبة 94.6% ليصل حجمها إلى 1.8 مليار يورو "2.05 مليار دولار" في العام الماضي بالمقارنة مع المستويات التي تم تسجيلها في عام 2021، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا إلى تقييد التجارة بشكل كبير، بحسب ما ذكرته وكالة الإحصاء الاتحادية، اليوم الأربعاء.

وكانت ألمانيا تقوم - قبل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير من عام 2022، وإقرار الاتحاد الأوروبي لـ 17 من حزم العقوبات– باستيراد سلع روسية بقيمة 33.1 مليار يورو في عام 2021.

وتراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 71.6% في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة 7.6 مليار يورو.

وكانت حزمة العقوبات الـ17 التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى عرقلة الجهود الحربية التي تبذلها روسيا، دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، في ظل استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا بلا توقف.