إيرادات فيلم ريستارت تقترب من 55 مليون جنيه في أسبوعين عرض

حقق فيلم "ريستارت" أمس 74 مليونا و76 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض، إلى 54 مليونا و608 آلاف جنيه، بما يوازي 425 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته تامر حسني، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، وأحمد علي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول "محمد" مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من "عفاف"، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.