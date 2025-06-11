عشرات الإصابات برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب رفح

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بإصابة العشرات برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح الفلسطينية.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في محيط محور «نتساريم» وسط قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 31 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

واستهدفت قوات الاحتلال على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسراً، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.

وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 163 شهيداً و1495 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وأكد الإعلام الحكومي في بيان وصل وكالة «صفا»، أن هذه الأرقام المفزعة تكشف الوجه الحقيقي لما تُسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)»، التي باتت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، تُستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت، تحت ستار العمل الإنساني.