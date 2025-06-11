وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع نظيره الايراني عباس عراقجي،على هامش منتدى أوسلو 2025 المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وفي أوسلو، انطلقت اليوم أعمال منتدى أوسلو للسلام، بمشاركة وزراء خارجية مصر وإيران وسوريا والسعودية وسلطنة عمان، لمناقشة وقف إطلاق النار وجهود إحلال السلام وحل النزاعات.