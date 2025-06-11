صحة غزة: المستشفيات تشهد حالة اكتظاظ شديد مع استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن المستشفيات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد، مع استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن «مئات المرضى والجرحى يُعانون من عدم استكمال التدخلات العلاجية لهم؛ نتيجة الاستنزاف الحاد فيما تبقى من أقسام طبية».

وحذرت من أن الوضع الصحي في محافظة شمال قطاع غزة «كارثي»، بعد إخراج المستشفيات كافة عن الخدمة.

وأشارت إلى أن «ما تبقى من مستشفيات عاملة مُهددة بانهيار الخدمات التي تُحاصر بأزمات خانقة؛ تستحيل معها استمرار تقديم الخدمة الصحية».

وشددت على أن «️الحلول الطارئة والتدخلات الإسعافية لن تكون ذات معنى، مع تفاقم المؤشرات الصحية والإنسانية إلى مستويات ونتائج يصعب مُعالجتها».

وجددت النداء العاجل إلى جميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة ومنع انهيارها.