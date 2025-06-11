أكد وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، جاهزيته للمشاركة مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلعب الأهلي مع إنتر ميامي مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي".

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه على انستجرام: "جاهزون الآن لكأس العالم للأندية مع المجد النادي الأهلي، نراكم في ميامي".

وأضاف في رسالة لجماهير المنتخب الفلسطيني قائلا: "كان الطريق طويلا وكانت الآمال موجودة دائما، كنا مؤمنين حتى النهاية، لو كنا قادمين من بعيد".

وأكمل: "ثانية وادحة ولحظة واحدة غيرت كل شيء، لم نكن نقاتل من أجل كرة القدم، كنا نقاتل من أجل قضية، من أجل أمة، من أجل الأطفال".

وأنهى: "كان لله خطط أخرى، وهذا الإيمان نتقبله، إلى الأمام نمضي قدما وأنا فخور جدا بما وصلنا إليه، فلسطين حرة اليوم وغدا وكل يوم".