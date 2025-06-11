علق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المُثار بشأن أداء وظهور البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد مباراة الفريق أمام باتشوكا، مؤكدًا أن الحكم المبكر على المدربين قد يكون ظالمًا، مشددًا على ضرورة التركيز على النتائج وليس المظاهر.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":" بعد مباراة باتشوكا، انقسمت الآراء داخل جماهير الأهلي حول ريبيرو، لكن يجب أن نُدرك أن المطلوب من المدير الفني ليس أن يضحك أو لا يضحك، بل أن يُحقق نتائج ويُقدم أداءً جيدًا".

أضاف شوبير:" الاستعجال في الحكم على المدرب مينفعش".

أشار:" مثلاً إمام عاشور أول ما بدأ مع الأهلي غير أدائه حاليًا مع النادي وشايل الفريق على أكتافه الموسم الحالي".

وكان ريبيرو قد استهل مشواره مع الأهلي بالخسارة من باتشوكا المكسيكي وديا ضمن استعدادات المارد الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية والتي تضم إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.