استطلاع: تراجع تأييد السويديين لاعتماد اليورو بعد ارتفاع قيمة الكرونة

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أظهر استطلاع للرأي، أن تأييد السويديين لاعتماد اليورو تراجع لأول مرة منذ 4 أعوام ونصف بعد ارتفاع قيمة الكرونة مؤخرا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن نسبة السويديين الراغبين في أن يحل اليورو محل الكرونة انخفضت إلى 32%، بالمقارنة مع 34.4% في العام السابق، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإحصاء السويدية.

وبلغ هامش الخطأ في نسبة المؤيدين 1.5%، بينما عارض الأمر أقل من النصف بقليل.

وأوقفت هذه النتائج ارتفاع الرغبة بين السويديين لاعتماد اليورو، الذي كان قد بدأ استخدامه في عام 2020، بالتزامن مع سلسلة من المكاسب للعملة الموحدة.

ورفضت أغلبية كبيرة من السويديين، اعتماد اليورو في استفتاء جرى في عام 2003.

ومع ذلك، لم تتفاوض السويد مع الاتحاد الأوروبي بشأن خيار الاستبعاد.