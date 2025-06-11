اختبارات مستمرة لجراديشار لتحديد موقفه من مواجهة إنتر ميامي

يخضع نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي لاختبارات مستمرة في معسكر الأحمر بأمريكا، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة إنتر ميامي الأمريكي القادمة.

وكان المهاجم السلوفيني، نيتس جراديشار قد تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة باتشوكا الودية الماضية.

إلى ذلك، يصل وسام أبو علي، لاعب الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة إلى معسكر الفريق، في الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء الاستعداد لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، المُقرر لها صباح يوم الأحد القادم، على ملعب هارد روك، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشارك وسام أبو علي في مباراة منتخب بلاده، فلسطين أمام عمان، في الجولة الختامية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتوجه بعدها من الأردن إلى أمريكا، للانضمام لمعسكر النادي الأهلي، الذي يستعد لخوض منافسات المونديال.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي صباح يوم الأحد القادم، على ملعب هارد روك، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.