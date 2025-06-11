الاتحاد للطيران الإماراتية تشغل 4 رحلات يومية إلى كراتشي في باكستان

أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الأربعاء، زيادة عدد رحلاتها إلى كراتشي في باكستان، مع توفر التذاكر للحجز منذ الآن.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام ) ،ستبدأ الاتحاد للطيران اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بتشغيل أربع رحلات يومية بين أبوظبي وكراتشي، مما يزيد عدد رحلاتها إلى 28 رحلة أسبوعية إلى مركز باكستان الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه مع تعزيز عدد الرحلات وتحسين مواعيد المغادرة والعودة، تم تصميم جدول الرحلات لضمان سلاسة رحلات الربط عبر شبكة الاتحاد العالمية، في دولة الإمارات، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا ، وأمريكا الشمالية.

ومع هذه الزيادة، سيبلغ عدد الرحلات الأسبوعية إلى باكستان 60 رحلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن رحلات الشركة الجديدة إلى بيشاور ابتداء من 29 سبتمبر المقبل ، ما يعزز الصلات الجوية بشكل أكبر بين باكستان وأبوظبي.