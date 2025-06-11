3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال دير البلح، ورفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال نقطة شحن هواتف في دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا استشهد في محيط مركز المساعدات غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 28 مواطنا استشهدوا صباح اليوم، وأصيب العشرات بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات في محيط حاجز «نتساريم» وسط قطاع غزة.

وفي هذه الأثناء، يشهد محيط دوار الشرفا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، قصفا جويا من طائرات الاحتلال.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 4701 وإصابة 14879 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



