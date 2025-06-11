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أعداد جريدة الشروق
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المعارضة الإسرائيلية تقرر طرح مشروع قانون حل الكنيست اليوم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 10:52 ص

توافقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، صباح الأربعاء، على تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت في الجلسة العامة اليوم.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، قررت أحزاب المعارضة كذلك حذف تشريعاتها الأخرى وأسئلتها من جدول أعمال الجلسة، وذلك لتركيز الجهود على هدف واحد وهو «إسقاط الحكومة».

ويجري الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصويتا أولياً لحل نفسه، في مبادرة قد تلقى دعما من شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وذلك عقب نزاع حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين «الحريديم» في الجيش.

ويملك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، إلا أنه يحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة. علماً أن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.

وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة، بينها «هناك مستقبل» برئاسة يائير لابيد، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية في نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجرِ انتخابات مبكرة.

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