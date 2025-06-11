وزيرا خارجية الإمارات والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ورحب روبيو بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التنموية، وخاصة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

كما تطرقا إلى زيارة الدولة التي قام بها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، وما أثمرت عنه من نتائج مهمة عكست عمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على دفع آفاق التعاون الثنائي والشراكة قدما في جميع المجالات.

وأشاد عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالعلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد حليفا إستراتيجيا مهما لدولة الإمارات.

كما أعرب عن تطلع دولة الإمارات إلى العمل المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقة المتميزة، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين، ويسهم في تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لشعبيهما.

وناقش الوزير الإماراتي ونظيره ماركو روبيو، خلال اللقاء، مجمل التطورات الإقليمية.

وأكد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على العمل مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية في المجتمعات.



