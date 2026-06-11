 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 11:18 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 11:18 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.

وقال البيان: "خلال ليلة 10 يونيو، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد البيان، إسقاط الطائرات المسيرة "فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلجورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوجا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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