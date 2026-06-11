الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية جعلت وقف إطلاق النار بلا جدوى

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران خلال الساعات الماضية، محمّلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولية تداعياتها.

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، إن الضربات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة أنها أفقدت وقف إطلاق النار أي جدوى عملية.

وأضافت أن استخدام الولايات المتحدة أراضي ومنشآت بعض دول المنطقة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران «يضع تلك الدول في موقع الداعمين للعدوان».

وشددت طهران على أنها ستتخذ ما تراه إجراءات كفيلة بالتصدي لمصادر الهجمات، استنادًا إلى حقها في الدفاع عن النفس، داعية دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها أو مواردها في أي عمليات تستهدف إيران.

كما دعت إيران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف إزاء ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية للقانون الدولي، محذرة من أن تجاهل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن على المستوى الدولي.

في المقابل، أفادت 3 مصادر إيرانية لوكالة «رويترز»، بأن إيران والولايات المتحدة لا تزالان تتفاوضان بشأن اتفاق مبدئي.

وأشارت المصادر، الخميس، إلى تكثيف الجهود المبذولة من أجل لتوصل إلى اتفاق مبدئي، على الرغم من الهجمات المتبادلة فجر اليوم.

ولفتت إلى أن الجانبين لا يزالان يناقشان آلية للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تسير على المسار الصحيح، بعد مفاوضات جرت طوال الليل.

وبحسب الشبكة الأمريكية، استمرت المناقشات على الرغم من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل، الأمر الذي هدد بتعقيد الجهود الدبلوماسية.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس دونالد ترامب، بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام.

وبدأ تصعيد الأعمال القتالية في وقت سابق من الأسبوع، بإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز، لتنطلق سلسلة من الهجمات المتبادلة على مدن إيرانية وعلى قواعد ‌أمريكية في المنطقة.

ويعد هذا أخطر تهديد لوقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في أبريل، مما أضعف الآمال في نهاية قريبة للحرب التي اندلعت في أواخر فبراير، بضربات جوية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.