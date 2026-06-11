قائد في الحرس الثوري الإيراني: سنجعل من المنطقة جحيما لكم

كتب قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد موسوي، على صفحته الشخصية بإحدى منصات التواصل الاجتماعي: "ستجعلون مضيق هرمز المقدس غير آمن؟! سنجعل من المنطقة بأسرها جحيما لكم".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن موسوي القول: "هذا هو رد فعل جسارة الأمريكيين في المنطقة، بإذن الله".

وعلى صعيد متصل، أعلن الحرس الثوري في بيان، أن قوات الجو فضاء التابعة له، استهدفت صباح اليوم الخميس، بـ 12 صاروخا باليستيا، أماكن انتشار مقاتلات "إف35" و"إف15" و"إف16" الأمريكية، "وكذلك منشآت مهمة للجيش الامريكي الارهابي في قاعدة الأزرق الجوية ومركز التحكم ودمرت بالتالي تلك المنشآت وعددا كبيرا من المقاتلات".