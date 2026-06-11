الكويت: لن نقبل أو نتهاون حيال الاعتداءات الإيرانية السافرة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على البلاد، والتي كان آخرها اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن «تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلًا عن أنه يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة».

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن الحرس الثوري قوله إن هذه «العملية العقابية ضد المعتدي» استهدفت «قاعدة الأزرق الجوية ومركز سيطرتها باستخدام 12 صاروخًا باليستيًا»، زاعمة أنها دمرت هذه المنشآت «وعددًا كبيرًا من الطائرات المقاتلة».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنًا أساسيًا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية؛ حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.

شاهد البيان من هنا.