الحرب في أوكرانيا تتصدر أول محادثات بين بوتين وزيلينسكي عبر الهاتف

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحثا اليوم الخميس الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك في أول محادثات بين الزعيمين، وقد تمت عبر الهاتف، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد ساعات من إعراب بوتين عن استعداده عقد قمة مع زيلينسكي في إطار جهود البحث عن حل سلمي للصراع في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في موسكو اليوم الخميس: "لابد أن يتم الإعداد بشكل جيد لهذه القمة".

وأضاف بوتين أن لقاء قادة دول ما يسمى "مجموعة نورماندي" التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا، يمكن أن يؤجل أيضا لما بعد الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا والمقررة يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي كرد فعل على مقترح من نظيره الأوكراني بإجراء مفاوضات مباشرة بينهما في مينسك، عاصمة بيلاروس، من أجل تسوية الصراع المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام.

غير أن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين في مينسك في عام 2015 بوساطة ألمانية-فرنسية لم يكلل بالنجاح، لذلك يقترح زيلينسكي الآن إشراك الولايات المتحدة وبريطانيا في المفاوضات.