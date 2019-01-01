الخارجية الروسية: قلقون من الوضع في مضيق هرمز

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عن قلق موسكو من الوضع الذي نشأ في مضيق هرمز، مشيرا إلى ازدياد خطر المواجهة في هذه المنطقة.

وقال ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الخميس: "إن الوضع في هذه المنطقة قلق للغاية"، لافتا إلى أن خطر المواجهة المباشرة ازداد في الآونة الأخيرة، وأصبح من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأحداث.

وشدد ريابكوف على جاهزية موسكو لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

ووصف ريابكوف احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق بأنه "أمر لا يتفق مع مقتضيات القوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي".

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية قد صرحت في وقت سابق بأن 5 سفن صغيرة يزعم أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي وطالبتها بالتوقف بالقرب من المياه الإيرانية.