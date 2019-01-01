القوات الأمريكية في سول: صاروخ هواسونج-15 الكوري الشمالي قادر على ضرب كل البر الأمريكي الرئيسي

أظهر تقرير سنوي صادر عن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونج-15" الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه تجريبيا في نوفمبر 2017، قادر على ضرب أي نقطة في البر الأمريكي الرئيسي.

وهذا هو أول تقييم رسمي تعده القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد بشأن قدرة الصاروخ الكوري الشمالي على الوصول إلى كل البر الأمريكي الرئيسي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتمتلك كوريا الشمالية ثلاثة أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هي هواسونج-13، وهواسونج- 14، وهواسونج-15، ويقدر مداها بـ 5500 كيلومتر، و 10058 كيلومترا، و12874 كيلومترا على الترتيب، وفقا للتقرير.

ولدى كوريا الشمالية بالإضافة إلى ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متوسطة المدى وغيرها.

وقدمت القوات الأمريكية تقييماتها بأن الصاروخين الباليستيين العابرين للقارات هواسونج-14، وهواسونج-15، قادران على الوصول إلى معظم أجزاء البر الأمريكي الرئيسي، وجميع أنحائه.

كما ذكر الجيش الكوري الجنوبي في تقريره السنوي الصادر مطلع العام الجاري، أن مدى الصاروخ الباليستي هواسونج-15 يبلغ أكثر من 10 آلاف كيلومتر.