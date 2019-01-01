سجل قطاع السياحة في ألمانيا تراجعا في مايو الماضي، وفقًا لما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء.



وأوضح المكتب أن عدد الليالي الفندقية قد تراجع في مايو الماضي بنسبة 4ر2% إلى 5ر44 مليون ليلة مقارنة بنفس الشهر من 2018.



وأضاف أن عدد الليالي الفندقية للسياحة الوافدة ارتفع بنسبة 3% فيما تراجع عدد الليالي الفندقية للسائحين المحليين بنسبة 4ر3%، ولم يتمكن المكتب من تحديد سبب بعينه لهذه النتائج.



ووصل عدد الليالي الفندقية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 8ر171 مليون ليلة بارتفاع بنسبة 3ر2% مقارنة بنفس الفترة من 2018.



واستفاد القطاع من تحول السفر إلى ألمانيا ليصبح اتجاهًا في الوقت الراهن.



وكان قطاع السياحة في ألمانيا حقق العام الماضي نتائج قياسية للعام التاسع على التوالي، وتتوقع رابطة الفنادق والمطاعم ارتفاع عدد الليالي الفندقية في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5ر1%.



وشملت إحصائيات المكتب دور الإقامة التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.