المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية والقبض على المتورطين

كشف المجلس العسكري السوداني، اليوم الخميس، عن إحباط ما وصفه بمحاولة انقلابية فاشلة، كانت تستهدف عرقلة الاتفاق والتفاهم الذي من شأنه أن يؤدي إلى التحول السياسي في البلاد بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وقال الفريق أول ركن، جمال عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة ألقاها اليوم الخميش، إن الأجهزة الأمنية قد تمكنت بعد متابعة دقيقة، من إلقاء القبض على مجموعة من الضباط وضباط الصف المدبرين والمشاركين في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، على حد قوله.

وتابع: "وعددهم 12 ضابطًا، منهم 7 ضباط بالخدمة، و5 على المعاش، بالإضافة إلى 4 ضباط صف تم التحفظ عليهم، ويجري القبض على الآخرين بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق معهم، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العاجلة".