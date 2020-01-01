تدرب المغربي حكيم زياش، المنضم حديثًا لتشيلسي، اليوم السبت للمرة الأولى مع البلوز منذ إنضمامه للفريق.

وأصبح زياش لاعبًا رسميًا في صفوف تشيلسي، بعد انتقاله من أياكس، وعلى الرغم من عدم مقدرته على المشاركة مع البلوز إلا بحلول الموسم الجديد 2020/2021، فإن تركيزه منصب في الوقت الحالي على اللياقة البدنية، نظرًا لعدم مشاركته في المباريات منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي.

وبعد وصوله لمقر التدريبات للمرة الأولى، كانت الجلسة التدريبية خفيفة للغاية للاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي قال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أنه سينضم لتدريبات الفريق الجماعية تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.